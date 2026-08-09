Copyright © 2021
Event

09-10.10.2026 Tarbariitus (Tartu Estonia)

Underground metal finds its way to Tartu once more in October, when the third chapter of the Tarbariitus festival´s saga takes place in the familiar location of the Rock & Roll club....

  • von Arttv
  • 09.08.2026
Neuste Beiträge
16. - 17.10.2026 - Odyssey to Blasphemy, Resonanzwerk Oberhausen + Mortuary Drape + Bütcher + Werwolf + Caronte +++

Es ist bald wieder soweit und das Odyssey to Blasp...

  • 09.08.2026
12.-13.06.2026 - Zappenduster 2026, Sputnikhalle Münster + Secrets of the Moon + Midnight Odyssey + Kampfar +++

Der Sommer 2026 startete in Münster direkt düster ...

  • 18.07.2026
Letzte Reviews
12.-13.06.2026 - Zappenduster 2026, Sputnikhalle Münster + Secrets of the Moon + Midnight Odyssey + Kampfar +++
  • 18.07.2026
  • Von Ghostwriter
SICK MIDSUMMER 2026 – Ein würdevoller Abschied vom Bäckerberg
  • 15.07.2026
  • Von Wolle
10.+11.07.2026 - Forest Fest Open Air 2026, cabane forestière, Chevenez +++ Primordial + Ghörnt + Trogne +++
  • 15.07.2026
  • Von Ghostwriter
8
Entgeist - Welk
  • 24.05.2026
  • Von Phil
9
De Som Skjelver - De Som Skjelver
  • 26.04.2026
  • Von Skog
10
SCHWARZES GOLD – Dimmu Borgir – Stormblåst
  • 04.03.2026
  • Von Phil
Interviews
Interview mit Kres
  • von Skog
  • 01.06.2025

Kres aus Polen spielen atmosphärischen Black Metal und haben 2022 mit ihrem Album „Alchemia Pustki“ überzeugt. Schon damals befragten wir Unvit (Guitars und Songwriting) sowie Swaikstan (Vocals und Lyrics) zu den Details und veröffentlichen das Interview aus gegebenem Anlass neu. Die beiden Musiker erklärten uns, dass sie alle ihre Wurzeln in den osteruropäischen Black Metal Szenen von Polen, der Ukraine und Russland haben und dass Genres für sie eigentlich keine Rolle spielen. Swaikstan, der mit seiner auffallend charakteristischen Stimme auch bei dem polnischen Projekt „Stworz“ den Ton angibt, sagte uns außerdem, dass er für Kontakte zu Veranstaltern und Labels aus Deutschland aufgeschlossen ist. Wird also Zeit für ein Booking und einen Gig in Deutschland.
Interview mit Convictive
  • von Skog
  • 22.11.2024

Bei Convictive ist eigentlich schon der Name Programm: Die Band aus dem Ruhrgebiet rund um Sängerin Nova hat vor einigen Wochen mit "Rastlos" ein Album veröffentlicht, das so überzeugend ist, dass es überall gut angekommen ist und mancherorts sogar nachweislich Begeisterung ausgelöst hat. Auch live kann das Quintett überzeugen, denn allein im Oberhausener Szene-Zirkel Helvete, mitten in der eigenen Heimat, ist die Band ein Dauerbrenner und stand 2024 bereits drei Mal im Booking. Für uns Grund genug, der Band einige Fragen zu den Details zu stellen.
Interview with Gherzen
  • von Skog
  • 22.09.2024

Russian Black Metal is considered something of an insider tip by some in Germany. Moreover, Russian bands are reportedly facing difficulties obtaining visas for the Schengen area beyond 30 days, due to European sanctions against Russia. As a result, extended European tours for these bands are currently challenging to organize. This summer, Grima and Ultar encountered this very issue. Despite these hurdles, some Russian bands are rising to prominence, with a compelling asset on their side: quality. One such band, known for their exceptional atmospheric Black Metal and their focus on the darker aspects of Russian history, is Gherzen, hailing from the Volga region. We had the opportunity to conduct an interview.
Interview mit Thronecult
  • von Ghostwriter
  • 02.09.2024

Bei dem ein oder anderen Glas Froschkotze ergab es sich, dass Skral, der Sänger von Thronecult, ein paar Fragen für uns beantwortet hat. Die Band aus dem sächsischen Vogtland bringt mit Ihrem rohen, klassischen Black Metal ihre Fans und Zuhörer zurück in die Anfangszeiten der 90er.

Events
09-10.10.2026 Tarbariitus (Tartu Estonia)
  • 09.08.2026
16. - 17.10.2026 - Odyssey to Blasphemy, Resonanzwerk Oberhausen + Mortuary Drape + Bütcher + Werwolf + Caronte +++
  • 09.08.2026
Dong Open Air - 16.-18.07.2026 + Satyricon + Vorga + Gaerea +++
  • 28.06.2026
10.+11.07.2026 - Forest Fest Open Air - Chevenez (CH)
  • 24.05.2026
Letzte Beiträge
09-10.10.2026 Tarbariitus (Tartu Estonia)
  • 09.08.2026
  • Von Arttv
16. - 17.10.2026 - Odyssey to Blasphemy, Resonanzwerk Oberhausen + Mortuary Drape + Bütcher + Werwolf + Caronte +++
  • 09.08.2026
  • Von Sebi
12.-13.06.2026 - Zappenduster 2026, Sputnikhalle Münster + Secrets of the Moon + Midnight Odyssey + Kampfar +++
  • 18.07.2026
  • Von Ghostwriter
SICK MIDSUMMER 2026 – Ein würdevoller Abschied vom Bäckerberg
  • 15.07.2026
  • Von Wolle
10.+11.07.2026 - Forest Fest Open Air 2026, cabane forestière, Chevenez +++ Primordial + Ghörnt + Trogne +++
  • 15.07.2026
  • Von Ghostwriter
Dong Open Air - 16.-18.07.2026 + Satyricon + Vorga + Gaerea +++
  • 28.06.2026
  • Von Anna Apostata
10.+11.07.2026 - Forest Fest Open Air - Chevenez (CH)
  • 24.05.2026
  • Von Anna Apostata
Entgeist - Welk
  • 24.05.2026
  • Von Phil
18.-19.09.26 - The Graveyard Gig, Notodden (Nor) + Ihsahn + Year Of The Goat + Phantom Fire +++
  • 29.04.2026
  • Von Ghostwriter
De Som Skjelver - De Som Skjelver
  • 26.04.2026
  • Von Skog
04.09 - 05.09.2026 – Nox Occultum - The Second Chapter, Tilburg ++Samael+Beherit+Imha Tarikat++
  • 24.04.2026
  • Von Hellxmaryx
06.-08.08.2026 - Party.San Metal Open Air 2026, Schlotheim + Hypocrisy + Amorphis + Marduk +++
  • 22.04.2026
  • Von Sebi
Videos
+