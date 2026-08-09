Es ist bald wieder soweit und das Odyssey to Blasp...
Der Sommer 2026 startete in Münster direkt düster ...
Kres aus Polen spielen atmosphärischen Black Metal und haben 2022 mit ihrem Album „Alchemia Pustki“ überzeugt. Schon damals befragten wir Unvit (Guitars und Songwriting) sowie Swaikstan (Vocals und Lyrics) zu den Details und veröffentlichen das Interview aus gegebenem Anlass neu. Die beiden Musiker erklärten uns, dass sie alle ihre Wurzeln in den osteruropäischen Black Metal Szenen von Polen, der Ukraine und Russland haben und dass Genres für sie eigentlich keine Rolle spielen. Swaikstan, der mit seiner auffallend charakteristischen Stimme auch bei dem polnischen Projekt „Stworz“ den Ton angibt, sagte uns außerdem, dass er für Kontakte zu Veranstaltern und Labels aus Deutschland aufgeschlossen ist. Wird also Zeit für ein Booking und einen Gig in Deutschland.
Bei Convictive ist eigentlich schon der Name Programm: Die Band aus dem Ruhrgebiet rund um Sängerin Nova hat vor einigen Wochen mit "Rastlos" ein Album veröffentlicht, das so überzeugend ist, dass es überall gut angekommen ist und mancherorts sogar nachweislich Begeisterung ausgelöst hat. Auch live kann das Quintett überzeugen, denn allein im Oberhausener Szene-Zirkel Helvete, mitten in der eigenen Heimat, ist die Band ein Dauerbrenner und stand 2024 bereits drei Mal im Booking. Für uns Grund genug, der Band einige Fragen zu den Details zu stellen.
Russian Black Metal is considered something of an insider tip by some in Germany. Moreover, Russian bands are reportedly facing difficulties obtaining visas for the Schengen area beyond 30 days, due to European sanctions against Russia. As a result, extended European tours for these bands are currently challenging to organize. This summer, Grima and Ultar encountered this very issue. Despite these hurdles, some Russian bands are rising to prominence, with a compelling asset on their side: quality. One such band, known for their exceptional atmospheric Black Metal and their focus on the darker aspects of Russian history, is Gherzen, hailing from the Volga region. We had the opportunity to conduct an interview.
Bei dem ein oder anderen Glas Froschkotze ergab es sich, dass Skral, der Sänger von Thronecult, ein paar Fragen für uns beantwortet hat. Die Band aus dem sächsischen Vogtland bringt mit Ihrem rohen, klassischen Black Metal ihre Fans und Zuhörer zurück in die Anfangszeiten der 90er.