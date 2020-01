Mixed News

Die Novelle „Die schwarze Spinne“ (1842) von Jeremias Gotthelf wurde jetzt von Totenheer im Rahmen eines Konzeptalbums in 14 Songs vertont. Die Geschichte handelt von einer versklavten Bauernfamilie des 13. Jahrhunderts im Emmental. Der tyrannische Landvogt bedroht sie mit dem Tod, und zwingt sie hundert große Buchen auf der Anhöhe des Schlosses zu pflanzen. In ihrer Not wenden sie sich an den Teufel. Als Gegenleistung verlangt der Gehörnte ein ungetauftes Kind. In einer stürmischen Nacht erfüllt er seinen Teil der Vereinbarung. Die Bauern aber versuchen ihn auszutricksen, und ihn um seinen Lohn zu bringen.

Der 74-minütige Langspieler bietet einen kraftvollen, dunklen und rohen Sound. „Die schwarze Spinne“ wird am 24. Januar veröffentlicht.